De acordo com o organismo responsável pelo controlo da passagem de cidadãos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha as oito operações nos pontos de passagem autorizados (PPA) de Valença, Vila Verde da Raia, Vilar Formoso e Castro Marim "foram possíveis graças à utilização do SEF Mobile, um sistema (...) que permite efetuar o controlo de fronteira de uma forma mais rápida e segura".

No PPA de Valença decorreram três intervenções relacionadas com a apreensão de objetos, em Vila Verde da Raia decorreram igualmente três intervenções relacionadas com a detenção de indivíduos e apreensão de objetos, em Castro Marim e em Vilar Formoso foram detidas duas pessoas procuradas no âmbito de processos judiciais, divulgou o SEF.

"Desde 31 de janeiro, foram já controlados nos 16 pontos de passagem autorizados 226.787 cidadãos, dos quais 1.469 não foram autorizados a entrar no país. No total, foram ainda detetadas 101 medidas cautelares", avançou o serviço.

