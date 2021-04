"O secretário-geral é realista. Esta é uma questão que conhece bem, já participou nas discussões [sobre o Chipre] anteriormente. Ele é, portanto, realista" sobre esta questão, declarou o porta-voz do chefe da ONU, Stephane Dujarric, numa conferência de imprensa em Genebra, ao relatar o lançamento das discussões sobre a situação no Chipre.

"O objetivo desta reunião informal será determinar se há um terreno comum para as partes negociarem uma solução duradoura para a questão de Chipre no futuro previsível", referiu ainda o porta-voz.

Quatro anos após o fracasso das discussões em Crans-Montana, uma famosa estação de esqui suíça, cipriotas gregos e cipriotas turcos reúnem-se em Genebra, ainda sob os auspícios da ONU, para fazer um balanço da situação, mas sem muitas esperanças de um acordo sobre a reunificação da ilha.

Guterres deve encontrar-se esta tarde, pela primeira vez, separadamente com o Presidente cipriota, Nicos Anastasiades, bem como o líder do TRNC, Ersin Tatar, antes de organizar uma receção informal à noite com os dois líderes cipriotas e chefes das delegações dos três "garantidores" (Turquia, Grécia e Reino Unido) da segurança da ilha desde a sua independência em 1960.

Estes são representados em Genebra pelos seus ministros dos Negócios Estrangeiros, o turco Mevlut Cavusoglu, o grego Nikos Dendias e o britânico Dominic Raab.

Na quarta-feira, o secretário-geral supervisionará uma reunião plenária com as cinco partes no Palácio das Nações, sede europeia das Nações Unidas, antes de conduzir uma nova ronda de negociações bilaterais que será seguida de um jantar.

"As partes são convidadas a serem criativas e o Secretário-Geral irá incentivá-las a usar uma linguagem diplomática de maneira sincera e franca", disse Dujarric.

Presente no Chipre desde 1964 devido à violência intercomunitária, a ONU herdou a vigilância de uma zona tampão dez anos depois, após a divisão do território.

Sob asua égide, as últimas negociações em Crans-Montana, na Suíça, em julho de 2017, ocorreram sobre o princípio da reunificação na forma de um Estado federal.

As negociações tropeçaram especialmente na retirada de dezenas de milhares de soldados turcos do norte da ilha e na manutenção de um direito de intervenção da Turquia.

Esta nova reunião é "crucial para o Chipre", disse o Presidente Nicos Anastasiades, falando no avião a caminho de Genebra.

Indicou ainda que a sua delegação se desloca à Suíça "para criar ou ajudar a criar as condições para iniciar ou reiniciar negociações de fundo".

Chipre está dividido desde a invasão de 1974 do terço norte pelo exército turco, em reação após uma tentativa de golpe de Estado que pretendia anexá-lo à Grécia. Este pequeno território, denominado "República Turca do Norte de Chipre" (TRNC), é reconhecido apenas por Ancara.

CSR // ANP

Lusa/Fim