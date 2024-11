A demissão de Nora Achahbar abriu uma crise naquele Governo e a oposição exige esclarecimentos ao primeiro-ministro, Dick Schoof, avançou a rádio e televisão pública NOS, referindo que o Governo está "atolado no caos".

Segundo a mesma fonte, as explicações exigidas referem-se às alegadas "declarações racistas" que membros do Governo fizeram durante o Conselho de Ministros de segunda-feira, no qual se iniciou um "acalorado debate sobre a violência em Amesterdão" contra os adeptos israelitas.

Apesar de já ter classificado os comentários como antissemitas, Nora Achahbar ainda não deu explicações sobre as razões pelas quais quer sair do Governo pelo que os partidos da oposição querem saber exatamente o que foi dito na reunião de segunda-feira.

Na madrugada de 07 para 08 de novembro, após um jogo da Liga Europa de futebol entre o Ajax e a equipa israelita Maccabi Telavive, adeptos israelitas foram perseguidos e espancados nas ruas de Amesterdão, tendo sido hospitalizadas cinco pessoas.

Incidentes isolados já tinham surgido antes do início do jogo, incluindo cânticos antiárabes entoados pelos adeptos do Maccabi.

Esta violência aconteceu num contexto de polarização na Europa, com um aumento de atos antissemitas, anti-israelitas e islamofóbicos desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas em Gaza.

Na altura, o primeiro-ministro neerlandês garantiu que o Governo ia apresentar medidas concretas para combater o antissemitismo, admitindo existir um "problema de integração nos Países Baixos".

