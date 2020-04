"Perante este tipo de doença a prevenção tem-se revelado o melhor antídoto, por isso é que estamos a nos preparar para eventuais necessidades de tratamento", disse Vitória Diogo, durante a inauguração.

A nova unidade de saúde, situada na Matola, beneficiou de uma requalificação e agora tem uma capacidade para albergar 16 pacientes.

"Estamos preparados para atender doentes nesta unidade sanitária, já temos ventilador montado, botijas e concentradores de oxigénio", disse Iolanda Santos, diretora de saúde na província de Maputo.

Com um total de 34 casos confirmados desde 22 de março, Moçambique vive em estado de emergência devido à covid-19 durante todo o mês de abril, com escolas, espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, além da suspensão da emissão de vistos.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de pelo menos 965, com mais de 18 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

EYAC // LFS

Lusa/Fim