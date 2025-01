"Delego no ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, as minhas competências sobre o Serviço Nacional de Inteligência", pode ler-se no despacho do primeiro-ministro timorense, divulgado na página oficial do Governo.

O despacho justifica a decisão com a "importância de assegurar uma tutela efetiva no acompanhamento do Serviço Nacional de Inteligência na sua importante missão de produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência e dos interesses nacionais, da segurança interna e externa, e da prevenção do terrorismo, da espionagem e da criminalidade organizada".

Outra justificação referida no despacho é a "presidência do Fórum de Inteligência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, plataforma que promove a cooperação, a partilha de conhecimento e a troca de experiência em temas estratégicos como economia, educação, inovação, segurança, sustentabilidade e governança entre os países membros da CPLP".

O antigo Procurador-Geral da República e comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste Longuinhos Monteiro é desde setembro de 2023 o diretor-geral do Serviço Nacional de Inteligência de Timor-Leste.

