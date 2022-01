"Estamos a estudar o caso, para saber se é uma reinfeção ou um falso positivo. Coates teve covid-19 há mais de um mês [no início de dezembro de 2021], e os médicos estão a tomar conta da situação", explicou Diego Alonso em conferência e imprensa.

Segundo o técnico, toda a comitiva concentrada testou negativo, pelo que a 'bolha' de proteção "foi um êxito".

O defesa-central está, para já, arredado do jogo de terça-feira com a Venezuela, de apuramento para o Mundial2022, no qual os uruguaios são quintos classificados, com 19 pontos.

