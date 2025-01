"O princípio da inviolabilidade das fronteiras aplica-se a todos os países, quer estejam no leste ou no oeste (...), seja um país pequeno ou um país muito grande e muito poderoso", declarou o chanceler ao seu Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), em Berlim, poucos dias antes da posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, advertiu diretamente o bilionário republicano esta semana, que declarou querer tomar posse da Gronelândia e do Panamá, admitindo o recurso da força militar, e o Canadá, através da força comercial.

A referência aos objetivos expansionistas de Donald Trump foi hoje óbvia, ainda que não tenha mencionado o nome do futuro Presidente americano. Scholz também denunciou "a impiedosa guerra de agressão da Rússia" contra a Ucrânia.

"A inviolabilidade das fronteiras é um princípio central do Direito Internacional. Nenhum país é o quintal de outro. Nenhum país pequeno deveria ter que temer os seus grandes vizinhos. Isto está no cerne do que chamamos de valores ocidentais", disse o líder alemão, que falava num congresso do SPD em Berlim, para preparar as eleições legislativas de 23 de fevereiro na Alemanha.

As eleições foram antecipadas em sete meses após o colapso da coligação tripartida liderada por Scholz e que era composta pelo Partido Social-Democarata (SPD), Verdes e Partido Democrático Liberal (FDP).

