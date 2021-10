"Os cidadãos e cidadãs deram-nos um mandato para construirmos um Governo juntos", declarou Scholz em Berlim, quando os ecologistas, o FDP e o seu partido, o SPD, combinaram reunir-se na quinta-feira para iniciar negociações preliminares com vista à formação de uma aliança.

Dez dias após as eleições para o parlamento, que o SPD ganhou por uma estreita margem, as conversações nos bastidores estão a acelerar na Alemanha, ainda marcada pelos meses de paralisia causados à Europa após a eleições em 2017 por intermináveis negociações entre partidos políticos.

O SPD venceu as eleições de 26 de setembro, com 25,7% dos votos, os conservadores do bloco CDU/CSU registaram o pior resultado desde 1949, com 24,1%, seguindo-se os Verdes, com 14,8%, e o FDP, com 11,5%.

