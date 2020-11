De acordo com o boletim diário da covid-19, foram registados dois novos casos nas ultimas 24 horas, enquanto no sábado as autoridades sanitárias referem quatro novos casos.

As autoridades não fazem referência sobre quantos testes foram realizados nestes dois dias, sublinhando apenas que o total de doentes dados como recuperados totalizam 933, havendo em isolamento domiciliar 41 pessoas.