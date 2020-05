De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, três dos 12 pacientes que se encontravam internados no hospital de campanha "tiveram alta", passando "a ser seguidos" nas respetivas residências.

Os pacientes nos serviços sintomáticos respiratórios aumentaram de três para quatro, os casos recuperados mantêm-se em 68 pessoas, assim como os 12 óbitos.