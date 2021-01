De acordo com o documento, três pessoas estão internadas no hospital de campanha na ilha do Príncipe e outras duas estão em isolamento domiciliar.

Em São Tomé, o número de pessoas com o novo coronavírus sob vigilância, em isolamento domiciliar, aumentou para 56, também nas ultimas 24 horas e uma pessoa está internada no hospital de campanha.

O boletim diário refere também que não houve pessoas recuperadas, mantendo-se o número em 988.

Não há mais óbitos registados, além dos 17 declarados desde meados de julho.

O governo da Região Autónoma do Príncipe reuniu-se de emergência e emitiu hoje um comunicado alertando a população sobre novos casos de covid-19, tendo suspendido "todas as atividades comemorativas do 17 de janeiro, com exceção do Ato Central restrito que se realizará em estreita observância das medidas de contingência sanitária".

O comunicado do governo regional refere-se ao "agravamento da situação pandémica na Região Autónoma do Príncipe, com registo de cinco casos positivos nas últimas horas, encontrando-se três no hospital de campanha e dois em isolamento domiciliar, depois de sete meses sem qualquer registo de caso oficial".

O governo suspendeu também as aulas do primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, ou seja, da 7.ª à 12.ª classes, durante um período de uma semana, entre 11 e 15 de janeiro.

O comunicado justifica a suspensão das aulas com o facto de "os pacientes testados positivos [incluírem um] professor que nos últimos dias esteve reunido no Conselho de Notas com demais professores e, por outro lado, a necessidade de se criar as condições de segurança em ambiente escolar e realização de testes de despistagem no seio dos professores suspeitos".

De acordo ainda com o comunicado, estão suspensas festas de comemoração do dia do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe na Região Autónoma do Príncipe, previstas para esta segunda-feira.

O governo de Filipe Nascimento sublinhou o âmbito do Estado de Calamidade em vigor para renovar o apelo à população do Príncipe para o cumprimento das obrigações como as proibições de festas, discotecas e outras atividades que promovam aglomeração de pessoas.

Obrigatoriedade de distanciamento social e lavagem frequente das mãos e de uso de máscaras constam da medidas a serem "rigorosamente" observadas.

"O Governo Regional, em articulação com o Governo Central, está a criar as condições para realização da busca ativa integrada para uma maior clarificação da situação epidemiológica do Príncipe", refere o comunicado do governo regional que propõe ao governo central "a realização obrigatória de teste aos passageiros com destino Príncipe/São Tomé e vice-versa".

"O Governo Regional está a mobilizar os recursos para a produção de máscaras a serem distribuídas à população" e "aguarda a todo tempo a certificação da câmara de segurança para a realização de testes PCR no Príncipe", conclui o executivo regional em comunicado hoje divulgado.

Os distritos de Água Grande, que abrange a capital do país, e Mé Zóchi, o segundo mais populoso, continuam a ser considerados pelo Ministério da Saúde como as aglomerações populacionais com "muito alto risco" e "alto risco" de contaminação pela infeção respetivamente.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // TDI

Lusa/fim