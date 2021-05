Um dos óbitos foi registado na ilha do Príncipe, um cidadão de sexo masculino, 67 anos de idade e outro ocorrido em São Tomé, uma senhora de 42 anos que residia no Distrito de Água Grande e estava internada nos serviços sintomáticos respiratórios.

De acordo com a porta-voz do Ministério são-tomense da Saúde, o total de pessoas com Covid-19 atualmente em São Tomé e Príncipe é de 2.336 cidadãos.

"Nas últimas 24 horas não há registos de casos positivos de Covid-19", explicou Isabel dos Santos, referindo-se, entretanto que o total de pessoas infetadas pela doença e sob vigilância são 17.

Em São Tomé três pacientes estão internados nos serviços sintomáticos respiratórios e outros cinco em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe estão onze pessoas em isolamento domiciliar

O total de pessoas recuperadas em São Tomé e Príncipe são 2. 282.

