O boletim diário da covid-19 divulgado pelas autoridades locais, revela dois novos casos registados na ilha de São Tomé, onde se concentram as 63 pessoas infetadas no país, estando uma internada na unidade de sintomático respiratório do Hospital Central de São Tomé e 62 em isolamento domiciliar.

Há um mês que a ilha do Príncipe não tem registo de casos positivos de covid-19.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, São Tomé e Príncipe tem o registo acumulado de 37 óbitos provocados pela doença, 2.478 casos positivos e 2.378 recuperações, desde o início da pandemia.

As autoridades locais vão retomar em 15 de setembro a campanha de vacinação com a administração da segunda dose da vacina a 19 mil pessoas.

Até finais de agosto o país vai receber mais 37 mil doses de vacinas doadas por Portugal para dar continuidade ao seu plano nacional de vacinação que prevê a vacinação de 70% da população até março de 2022.

A covid-19 provocou pelo menos 4.314.196 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

