A porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, disse que tanto as 55 novas infeções como os 59 pacientes que tiveram alta são todos da ilha de São Tomé, mantendo a ilha do Príncipe com três cidadãos ainda sob vigilância, em isolamento domiciliar.

De acordo com a mesma fonte, 15 doentes estão internados no hospital de campanha em São Tomé e outros 350 estão sob isolamento domiciliar.

O total de pessoas com covid-19 nas duas ilhas é de 368 e o número de óbitos mantém-se em 30.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.560.789 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou um total de 104.672 mortes desde o início da pandemia, e 3.924.755 casos de infeção, segundo os dados mais recentes oficiais da pandemia no continente, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Em Portugal, morreram 16.458 pessoas dos 807.456 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // LFS

Lusa/Fim