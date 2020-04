"Esses materiais e equipamento chegaram num voo onde intervieram várias organizações designadamente a União Africana, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial da Saúde, que fretou o avião de Adis Abeba para São Tomé", disse Vilfrido Gil, um dos representantes da OMS na capital são-tomense.

Com este voo a partir da capital da Etiópia, esta é a segunda doação da fundação do milionário chinês Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, para apoiar as ações de combate ao novo coronavírus no país, que incluiu também centenas de termómetros para medir a temperatura.