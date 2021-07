De acordo com o porta-voz do ministério, Edmilson Oliveira, dos quatro novos casos de infeção, três foram registados em São Tomé e um na Região Autónoma do Príncipe.

A fonte acrescentou que 24 pacientes estão sob vigilância, estando dois nos serviços sintomáticos respiratórios e 19 em isolamento domiciliar, na ilha de São Tomé, e três também em isolamento domiciliar na ilha do Príncipe.

Nas últimas 24 horas foi considerado recuperado da doença apenas um cidadão em São Tomé, elevando o total para 2.326.

O total de mortes devido à covid-19 continua em 37.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

