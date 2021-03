De acordo com Isabel dos Santos, porta-voz do Ministério da Saúde, a vítima mortal é uma mulher de 54 anos e residente no distrito de Água Grande.

Água Grande é o distrito com maior número de habitantes do país, onde está situada a capital e registado no mapa sanitário como sendo de "muito alto risco" de contaminação de covid-19.

Com as 31 recuperações da doença hoje anunciadas, já tiveram alta 1.413 infetados pelo novo coronavírus.

Os primeiros casos da pandemia provocada pelo coronavírus SARS-Cov-2 foram anunciados em meados de março do ano passado, que em finais de dezembro atingiu 17 óbitos. Com a morte da cidadã de 54 anos, eleva-se para 13 o número de pessoas que morreram apenas este ano por covid-19.

De acordo com Isabel dos Santos, as 42 novas infeções registadas nas últimas 24 horas são todas da ilha de São Tomé, onde estão, até hoje, internadas 11 pessoas no hospital de campanha e 371 sob vigilância em isolamento domiciliar.

O total de doentes ativos é de 385, incluindo três da Região Autónoma do Príncipe, que continuam em isolamento domiciliar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // LFS

Lusa/Fim