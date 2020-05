São Tomé e Príncipe com mais dois casos positivos aumenta para 443 infetados

São Tomé e Príncipe registou mais dois casos positivos do novo coronavírus, em 29 testes rápidos realizados nas últimas 24 horas, aumentando para 443 o número de infeções acumuladas no país, indicou hoje fonte do Ministério da Saúde.