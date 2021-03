De acordo com o boletim diário Covid-19 de hoje, as 17 novas infeções foram todas registadas em São Tomé, onde se encontram 10 pessoas internadas no hospital de campanha e 331 em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe quatro pessoas continuam em isolamento domiciliar.

O total de pessoas recuperadas da doença, desde meados de março do ano passado, totaliza 1.584 e o número de óbitos mantém-se em 32.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.565 pessoas dos 810.459 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

