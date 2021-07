De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, as cinco novas infeções foram todas registadas em São Tomé, totalizando 15 pessoas contaminadas desde o início da campanha para as eleições presidenciais de domingo.

"Nós tínhamos uma estatística que não ultrapassava um ou dois casos positivos da doença, durante os últimos dois a três meses, mas depois do início da campanha para as eleições presidenciais, temos vindo a registar um número crescendo de contaminação e isso é preocupante", afirmou Edmilson Oliveira.

O porta-voz disse que em São Tomé, onde foram registadas as cinco novas infeções, estão internadas duas pessoas nos serviços sintomáticos respiratórios e 28 em isolamento domiciliar.

O total de pessoas com covid-19 sob vigilância são 31, havendo apenas uma na ilha do Príncipe.

Nas últimas 24 horas três pacientes foram dados como recuperados da doença na ilha de São Tomé, totalizando 2.332 recuperações.

O número de óbitos devido ao novo coronavírus mantém-se em 37.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

