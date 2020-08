"Temos estado ao nível diplomático a conversar com os nossos parceiros, uma vez que somos um estado que depende muito das ajudas externas e esta decisão do governo português, no alinhamento com o Club de Paris é bastante saudável", disse à Lusa Jorge Bom Jesus.

No dia 05 de agosto, o Governo português anunciou que concedeu uma moratória aos pagamentos até 31 de dezembro de 2020, relativos aos empréstimos diretos concedidos à São Tomé e Príncipe, na sequência dos pedidos apresentados pelo executivo são-tomense.