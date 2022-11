O curso, que há nove anos é promovido pelo Santuário de Fátima, vai ser dado, de dia 11 a dia 13, na paróquia de Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, contando já com cerca de 150 pessoas inscritas.

Ângela Coelho, religiosa da Aliança de Santa Maria e vice-postuladora para a canonização da Irmã Lúcia, antecipou, citada na página do Santuário de Fátima na Internet, que, nesta formação, vai ser dada "mais ênfase à narrativa do que aconteceu em Fátima, mas a grande novidade será a conferência dedicada à irmã Lúcia de Jesus, que terá um tema inteiro a ela dedicado".

O destaque dado à vidente de Fátima Lúcia de Jesus surge após a entrega da Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis (documento sobre as virtudes heroicas da vidente de Fátima), em Roma, no dia 13 de outubro.

Segundo a irmã Ângela Coelho, que ministrará este curso no Brasil com o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, a ação "vai decorrer precisamente em São Paulo", o estado onde ocorreu o milagre que contribuiu para a canonização dos videntes Francisco e Jacinta Marto, pelo papa Francisco, em 2017, no centenário das aparições.

A 16.ª edição deste curso decorreu no último fim de semana em Fátima, congregando a atenção de cerca de 300 participantes.

Com orientação de Ângela Coelho, a ação formativa começou com um enquadramento teológico das aparições e terminou com uma abordagem sobre a importância e o significado permanente de Fátima.

