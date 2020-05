"Graças a Deus não, temos tido a sorte e vivemos de coração nas mãos, mas felizmente nenhum dos nossos idosos teve ainda essa doença. Estamos a tomar todas as providências, absolutamente todas, todas as indicações da Organização Mundial da Saúde [OMS], todas as indicações do Ministério da Saúde estão a ser acatadas pela instituição", disse à Lusa Aida Beirão, diretora executiva da Santa Casa da Misericórdia.

As medidas adotadas pela Santa Casa da Misericórdia incluem, entre outras, a restrição das visitas aos idosos.