Sanções à Rússia causam maior inflação e mais custos energéticos na UE -- Bruxelas

A Comissão Europeia admitiu hoje que as sanções da União Europeia (UE) à Rússia, com congelamento de ativos financeiros e expulsão da Rússia do Swift, terão "custos para economia" comunitária, como maior inflação e subida nos preços energéticos.