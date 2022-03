A reunião foi anunciada na segunda-feira pelo Governo turco como parte dos esforços para alcançar um acordo que ponha fim à guerra.

Kuleba saudou o encontro, que terá lugar na cidade costeira de Antalya, antes de sublinhar que Lavrov é um dos "arquitetos da invasão russa" da Ucrânia, informou a agência de notícias ucraniana Ukrinform.

"É necessário preservar a vida ucraniana, cidades ucranianas, mas falar não significa desistir, e por isso ninguém planeia desistir. Vamos ouvir o que Lavrov vai dizer e dar-lhe uma resposta decente", adiantou.

Kuleba salientou que "a cessação das hostilidades e a retirada das forças armadas russas do território da Ucrânia estão em cima da mesa" e salientou que "a guerra tem de acabar", de acordo com a agência de notícias ucraniana UNIAN.

Neste sentido, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano questionou "se [o Presidente turco, Recep Tayyip] Erdogan persuadiu [o Presidente russo Vladimir] Putin ou [o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut) Cavusoglu persuadiu Lavrov" e salientou que, embora vá negociar com Lavrov, o vai fazer "com o pleno entendimento de que é um dos arquitetos da agressão contra a Ucrânia".

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharov, disse que Moscovo acredita que, "dado que a Ucrânia o confirmou, o encontro terá lugar, particularmente porque foi algo iniciado pela Turquia, que está a acolher o evento".

Zakharova salientou que as autoridades russas estão a preparar-se para as conversações e disse que o voo de Lavrov para Antalya está agendado para hoje, avançou a agência de notícias russa TASS.

Segundo Cavusoglu afirmou numa conferência de imprensa, o encontro terá lugar na cidade de Antalya, tendo o responsável salientado esperar que a reunião constitua um "ponto de viragem" e um "passo importante" para a paz e estabilidade na Ucrânia.

A reunião tripartida terá lugar no âmbito do Fórum Diplomático Antalya entre sexta-feira e domingo. Putin expressou ao homólogo turco, no domingo, a disponibilidade para negociar com as autoridades de Kiev.

Erdogan pediu cooperação a Putin para "construírem juntos o caminho para a paz" e reiterou a vontade de ajudar em qualquer declaração de cessar-fogo ou abertura de corredores humanitários.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

