Trata-se de um submarino da classe Varshavianka (classe Improved Kilo, segundo a nomenclatura da Aliança Atlântica).

Os submarinos da classe Varshavianka são conhecidos por serem extremamente silenciosos, o que os torna difíceis de detetar, além de estarem munidos de um sistema de identificação e destruição de alvos muito além do alcance de deteção.

Estes navios dispõem igualmente de sistemas de torpedos e de mísseis de cruzeiro Kalibr.

De acordo com o Comando Militar russo, que difundiu hoje fotografias da cerimónia, o almirante russo Vladimir Vorobiov felicitou os construtores do estaleiro e os marinheiros em nome do comandante da Marinha russa, almirante Alexander Moiseev, e "desejou que a tripulação do submarino cumpra as missões com dignidade".

Durante a cerimónia, foi hasteada a bandeira de Santo André, atualmente utilizada pela Armada russa, uma tradição herdada da antiga Marinha Imperial da Rússia.

A entrega deste submarino ocorreu dois dias depois do Presidente Vladimir Putin ter aprovado a Estratégia de Desenvolvimento da Marinha Russa.

No passado mês de abril, Putin afirmou que, na próxima década, tenciona afetar um montante equivalente a mais de 100 mil milhões de dólares para renovar a Marinha de Guerra da Rússia.

