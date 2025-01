"Estamos prontos para tratar de garantias de segurança para o país que agora se chama Ucrânia", disse Lavrov numa conferência de imprensa em Moscovo sobre o balanço da diplomacia russa em 2024 e os desafios para 2025.

Lavrov afirmou que "parte desse país" já tomou uma decisão de integração na Rússia, referindo-se à Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, cujas anexações foram declaradas com base em referendos não reconhecidos internacionalmente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo defendeu que, antes de mais, devem ser eliminadas as ameaças à segurança da Rússia no seu flanco ocidental, aludindo à expansão da NATO, segundo a agência espanhola EFE.

Referiu que o lugar de Moscovo no futuro sistema de segurança euro-asiático deve ser determinado, dado que, segundo acusou, as potências ocidentais têm utilizado a Ucrânia ao longo dos anos como um instrumento "para enfraquecer a Rússia".

"Mas o contexto euro-asiático será o dominante" nas negociações, uma vez que a parte ocidental do continente europeu não pode ignorar "gigantes como a China, a Índia e a Rússia", e também os países do Golfo Pérsico e do Sul da Ásia, afirmou.

Apelou também à NATO para que renuncie à tentação de interferir nos assuntos de regiões longe da sua esfera de influência tradicional, como a Ásia-Pacífico e, em particular, o Estreito de Taiwan, a Península da Coreia e o Cáucaso.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige garantias de segurança aos Estados Unidos e à NATO antes de se sentar à mesa das negociações com a Rússia.

A principal condição da Rússia para um acordo é que Kiev renuncie definitivamente às aspirações de aderir à Aliança Atlântica.

Moscovo fez essa exigência na forma de um tratado, que foi rejeitado, antes de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, dando início a uma guerra ainda sem fim à vista.

