A porta-voz do Ministério, Maria Zajarova, em declarações à agência noticiosa oficial TASS, disse: "Estamos profundamente dececionados pelas ações inamistosas de Bratislava, que decidiu mostrar uma pseudo solidariedade com Praga com base em um caso fabricado".

E acrescentou: "A nossa resposta não vai tardar".

Antes, o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, tinha afirmado que "não pode tolerar atividades de representantes de missões diplomáticas estrangeiras que não respeitam os princípios dos convénios internacionais e as leis do país".

A decisão eslovaca foi tomada "no contexto da situação em que se encontra o espaço geopolítico" do país, disse Heger, referindo-se às tensões da República Checa e da Ucrânia com a Federação Russa.

Enquanto a Ucrânia denunciou uma concentração massiva de tropas russas na sua fronteira leste, a República Checa expulsou dezenas de diplomatas russos pela alegada participação de agentes russos na explosão de um armazém de munições em 2014.

