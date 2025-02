Um dia depois de se ter reunido na Arábia Saudita com o homólogo norte-americano, Marco Rubio, Serguei Lavrov considerou que os contactos com a administração do Presidente Donald Trump são apenas "os primeiros passos".

"Para já, precisamos de 'limpar' o legado da administração Biden, que fez tudo para destruir (...) a base de uma parceria a longo prazo entre os nossos países", disse Lavrov, citado pela agência oficial russa TASS.

Num discurso na Duma (câmara baixa da assembleia federal), Lavrov disse que poderão ser criadas condições para negociações sobre segurança e estabilidade estratégica entre a Rússia e os Estados Unidos.

Lavrov referiu que na reunião de Riade, os dois países concordaram em assegurar a nomeação, "o mais rapidamente possível", de embaixadores em ambas as capitais.

O ministro considerou como muito útil a conversa com Rubio, mas reconheceu que os interesses nacionais da Rússia e dos Estados Unidos nunca coincidirão totalmente.

"Na maior parte dos casos, divergem em certas áreas que são importantes para cada país. Mas onde coincidem, temos de fazer tudo para extrair o máximo benefício mútuo", acrescentou, segundo a TASS.

A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 criou clivagens significativas entre a Rússia e os Estados Unidos, cuja administração, liderada por Biden, foi o maior aliado de Kiev desde o início da guerra.

