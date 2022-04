O secretário-adjunto do Conselho de Segurança russo, um órgão ligado à presidência, Oleg Khramov, detalhou algumas das ações levadas a cabo no âmbito desse diálogo, lançado após a cimeira entre Vladimir Putin e Joe Biden.

Depois de a Rússia ter desmantelado, no início deste ano, o grupo de 'hackers' REvil, cibercriminosos que estiveram por detrás de vários ataques a alvos dos EUA, foram enviadas propostas à Casa Branca para desenvolver a colaboração, afirmou Khramov numa entrevista ao jornal Rossiyskaya Gazeta.

"No entanto, a Casa Branca notificou-nos que se retira unilateralmente do processo e fecha o canal de comunicação" aberto após a cimeira de Genebra, anunciou o secretário-adjunto do Conselho de Segurança russo.

