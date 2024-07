Rússia coloca jornal alemão Bild na lista de agentes estrangeiros

A Rússia colocou a edição em russo do jornal alemão Bild na lista de agentes estrangeiros, anunciou hoje o Ministério da Justiça, que alega a publicação de "informações falsas" sobre as políticas do Kremlin (presidência) em relação à Ucrânia.