De acordo com um comunicado do Kremlin, Putin transmitiu a opinião ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, no decorrer de uma chamada telefónica na qual criticou, ainda, as "tentativas contraproducentes de acusar a China de não informar o mundo sobre o aparecimento de uma nova infeção perigosa com antecedência suficiente" e apelou a uma cooperação mais próxima entre os dois países na luta contra a pandemia de covid-19.

A posição de Putin dá-se depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter acusado Pequim de "dissimular" a gravidade da epidemia no seu começo, na China, e ter congelado a contribuição norte-americana para o funcionamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), acusando-a de alinhar as suas posições com a China e falando numa "investigação" que pudesse esclarecer a origem do novo coronavírus.

Ainda assim, Washington e Pequim prometeram na quarta-feira cooperar no combate ao novo coronavírus, apesar da elevada tensão que se vive entre as duas grandes potências mundiais.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 140 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

SYL // EL

Lusa/Fim