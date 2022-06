"Mísseis de alta precisão lançados do ar atingiram o centro de treino de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, perto da vila de Stetskovka, região de Sumy", disse o porta-voz do ministério russo, Igor Konashenkov, no relatório matinal sobre o conflito.

"Neste centro, instrutores estrangeiros realizaram treino para militares ucranianos na operação e controlo de fogo de obuses M777 de 155 milímetros" dos Estados Unidos, acrescentou.

Além disso, na região sul de Odessa, um ataque com mísseis destruiu um "ponto de estabelecimento de mercenários estrangeiros" e os sistemas de defesa aérea russos derrubaram um avião de transporte militar da Força Aérea Ucraniana "que estava a entregar armas e munições", segundo Igor Konashenkov.

A ofensiva russa na Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e com sanções económicas e políticas a Moscovo.

VP // CC

Lusa/fim