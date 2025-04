Rui Tavares considera chocante decisão do Governo de adiar celebrações do 25 de Abril

Lisboa, 24 abr 2025 (Lusa) -- O porta-voz do Livre, Rui Tavares, considerou hoje chocante a decisão do Governo de adiar as celebrações relativas ao 25 de Abril, justificada com o luto nacional pelo Papa Francisco, acusando o executivo de desrespeitar a democracia.