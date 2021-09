Com todas as freguesias apuradas (sete), o movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto! obteve 40,72% dos votos e seis mandatos. Em segundo lugar ficou o candidato do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, com 18,02% e três mandatos, enquanto o candidato do PSD, Vladimiro Feliz, conseguiu 17,25% dos votos e dois mandatos.

CDU e Bloco de Esquerda conseguiram um mandato cada, depois de obterem 7,51% e 6,25% dos votos, respetivamente.

Em 2017, Rui Moreira obteve 44,46% dos votos e sete dos 13 mandatos, governando assim com maioria absoluta.

Resultados provisórios para o concelho de Porto:

Freguesias apuradas: 7 Freguesias por apurar: 0 Mandatos atribuídos: 13 Mandatos por atribuir: 0 Lista %Votos Mand. Pres. Maiorias Abs. RM 40,72% 6 1 0 PS 18,02% 3 0 0 PPD/PSD 17,25% 2 0 0 PCP-PEV 7,51% 1 0 0 B.E. 6,25% 1 0 0 CH 2,93% 0 0 0 PAN 2,79% 0 0 0 L 0,46% 0 0 0 VP 0,42% 0 0 0 PPM 0,21% 0 0 0 E 0,08% 0 0 0 Outros dados das eleições Autárquicas 2021: Inscritos: 207129 % Votos brancos: 2,22% % Votos nulos: 1,14% % Votantes: 48,81% % Abstenção: 51,19%

