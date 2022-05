Estas cotações representam uma queda de 0,48% do dólar face ao rublo e de 0,72% do euro em comparação com a cotação anterior.

Segundo a Bolsa de Valores de Moscovo, o curso do dólar desceu para 56,61 rublos pela primeira vez desde março de 2018, enquanto o euro caiu para 58,59 rublos.

Esta subida do rublo ocorre três meses depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, após a qual o Ocidente impôs sanções contra as reservas do banco central russo e excluiu vários bancos russos do sistema de pagamento internacional SWIFT, levando a um mergulho de quase 30% no rublo, uma queda que não se via desde 1993.

A taxa de câmbio atingiu 107,48 rublos por dólar e 119,8 rublos por euro, uma situação que começou a inverter-se gradualmente depois de o Banco Central da Rússia ter tomado medidas de emergência para travar o impacto das sanções.

