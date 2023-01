Em declarações aos jornalistas à margem de visita à RTC, Nicolau Santos, que está em Cabo Verde no quadro das comemorações dos 25 anos da RTP África, lembrou que as duas estações públicas têm cooperado no desenvolvimento de conteúdos conjuntos, cedência de equipamentos e formação.

Neste sentido, disse que é uma parceria que se vai reforçando "todos os dias", quando mais não seja por serem empresas que estão a trabalhar para se tornarem muito mais digitais e mais multiplataformas.

"E isso obriga a formação, obriga a investimentos, obriga a adaptação, obriga eventualmente a contratar pessoas com outro perfil, há um caminho muito conjunto que é necessário trilhar", salientou o dirigente português, mostrando disponibilidade para continuar a trabalhar em conjunto com a sua congénere cabo-verdiana.

"Tudo o que temos hoje sobre a estação de televisão é o fruto da cooperação com a RTP", frisou, por sua vez, o presidente do conselho de administração da RTC, Policarpo de Carvalho, indicando a cooperação tecnológica, na formação profissional e áreas de engenharia.

"Nós somos um povo ambiciosos, nós queremos agora formar jornalistas temáticos", traçou o dirigente cabo-verdiano, esperando continuar a continuar com o apoio da rádio e televisão pública portuguesa.

Uma das áreas visitadas por Nicolau Santos foi o novo estúdio de informação da Rádio Televisão Cabo-verdiana (RTC), que conta com o apoio da RTP, e lançando em 2021.

"Televisão Pública: serviço e inovação" foi o título da conferência para assinalar os 25 anos da RTP África, que contou com a participação de todos os presidentes das televisões públicas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e do comentador político Marques Mendes.

As comemorações dos 25 anos da RTP África prosseguem no sábado com uma gala e espetáculo musical na cidade da Praia.

