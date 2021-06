"Neste quadro de grande amizade e de colaboração já de há muitos anos, a RTP seguramente estará disponível para colaborar sempre que formos solicitados para isso, nomeadamente na formação. Que é algo que, num setor como a televisão e a rádio, onde os avanços tecnológicos são quase diários, é necessário acompanhar com muita formação", disse Nicolau Santos, em declarações aos jornalistas no Palácio do Governo, na Praia, depois de se reunir com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com informação oficial, a visita de Nicolau Santos a Cabo Verde inclui o lançamento do estúdio de informação da Rádio Televisão Caboverdiana (RTC), que conta com o apoio da RTP, para melhorar as condições de apresentação de noticiários e realização de entrevistas pelo canal público do arquipélago.

"Como eu disse ao senhor primeiro-ministro, os recursos são escassos, nem sempre existem para as necessidades que queremos, mas a amizade é infinita", afirmou Nicolau Santos, após um encontro de cerca de uma hora com Ulisses Correia e Silva, durante a qual, disse, foi abordado o combate em Cabo Verde às 'fake news' e a aposta do Estado no financiamento e acompanhamento dos órgãos de comunicação públicos.

De acordo com o presidente do conselho de administração da RTP, os próximos passos a dar no reforço da relação com a RTC serão analisados posteriormente com a administração do grupo público de rádio e televisão de Cabo Verde, dentro dos "condicionalismos e dificuldades" do grupo português.

"Nós viemos dizer que estamos obviamente disponíveis para continuar a colaborar com os meios públicos de comunicação social em Cabo Verde, nomeadamente em matérias de informação e de outro tipo que nos solicitem, sempre que o quiserem fazer", disse ainda Nicolau Santos.

O Estado português nomeou em 01 de junho a nova administração da RTP liderada por Nicolau Santos e que é composta ainda por Hugo Figueiredo e Ana dos Santos Dias.

PVJ // PJA

Lusa/Fim