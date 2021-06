O novo anfiteatro ao ar livre do Castelo de Leiria recebe o espetáculo "O método", assinalando com música de Rodrigo Leão não só a reabertura do monumento mas também o lançamento da programação que antecede a bienal, com concertos, seminários, performances, concursos e outras iniciativa nos dez municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), explica a organização, a cargo da Spira - Revitalização Patrimonial.

A empresa promete para os próximos meses uma "grande festa do património", tendo agora divulgado a programação que se estende a vários espaços da CIMRL.

Em junho e julho a AR&PA leva "Património à janela" às freguesias do concelho da Batalha. Neste conjunto de espetáculos multimédia em espaço público são convocados música, dança, poesia, literatura, pintura e artes plásticas.

Este mês, a AR&PA promove seminários 'online' destinados a atrair jovens para as políticas do património cultural. Dia 15 fala-se de "Dança, música e teatro" e dia 23 de "Artes Performativas, tradições e interculturalidade".

"Património Bands" leva bandas filarmónicas de Leiria a espaços patrimonialmente relevantes, sejam construídos ou naturais, com contextualização por parte de especialistas, entre julho e setembro.

Em alguns dos sítios mais icónicos do concelho de Porto de Mós vai ouvir-se entre junho e setembro a música do projeto Khytar, em apresentações na Praça da República (19 de junho), na Fórnea (11 de julho), na Lagoa do Arrimal (18 de julho) e nas Grutas de Mira de Aire (04 de setembro). Esta "Viagem ao centro da Terra e do património" é uma parceria da bienal com o festival Cistermúsica.

Em paralelo decorre o encontro e concurso "InstaHeritage", destinado a fotógrafos e 'instagrammers', que vão visitar o património dos dez municípios da CIMRL num exercício que culmina com a apresentação de uma exposição.

A AR&PA tem como tema "Jovens e Património" e vai juntar em Leiria em outubro de 2021 profissionais, empresas, instituições e especialistas nacionais e internacionais em património cultural.

