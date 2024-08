As brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas, anunciaram hoje que "dispararam dois 'rockets' M90 contra Telavive e os seus subúrbios", a partir da Faixa de Gaza, devastada desde 07 de outubro pela guerra entre Israel e o grupo islamita.

Um jornalista da AFP no local relatou uma explosão.

Os últimos ataques com 'rockets' do movimento islamita em Telavive datam de há mais de dois meses.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), um projétil identificado a ser disparado da Faixa de Gaza "caiu no espaço marítimo no centro" do país.

Simultaneamente, adiantaram as FDI na rede social Telegram, foi identificado um outro projétil que não chegou a atravessar território israelita.

