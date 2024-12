"Diz a tradição que esta é a altura de fazer resoluções de Ano Novo. Mas todos sabemos que estas, em geral, acabam por ter o mesmo destino que as promessas eleitorais da AD: ou não são cumpridas, ou são executadas apenas numa pequena parte e nunca com o vigor prometido", refere Rui Rocha numa mensagem de Ano Novo hoje divulgada.

Segundo o líder da IL, "ainda não foi em 2024 que Portugal mudou", antecipando que, apesar das resoluções e promessas, "2025 também ainda não será o ano da mudança".

"Mas, apesar disso, 2025 pode ser o ano em que tem início um movimento imparável que venha depois a concretizar-se numa nova solução política verdadeiramente transformadora para Portugal", defendeu.

Rui Rocha aproveitou esta mensagem para, mais do que resoluções, apresentar o que considera serem as "10 soluções de Ano Novo para dar uma nova energia a Portugal", entre as quais a ideia de "um estado eficiente focado nas suas funções essenciais, mais racional, mais simples, mais moderno, com menos funcionários, mas com funcionários pagos de forma mais justa e mais competitiva".

Os liberais insistem ainda em impostos mais baixos para todos e mais oferta de habitação, esta última através da desburocratização do licenciamento, o fim do estigma da construção em altura em zonas adequadas e a redução do peso dos impostos no custo da construção.

A concorrência nos transportes, a liberdade de escolha na saúde e a autonomia na educação são outras das linhas nas quais Rui Rocha insiste para o próximo ano.

A questão da segurança não ficou de fora desta mensagem de Ano Novo e, nesse setor, o líder da IL defende o investimento em unidades policiais com equipamentos modernos, em corpos policiais treinados e com remunerações justas, assim como o policiamento de proximidade.

O combate à corrupção também faz parte desta lista, bem como a regulação da imigração e a garantia do futuro através de uma "reforma da Segurança Social mantendo os compromissos assumidos, mas assegurando também a sustentabilidade para os que estão atualmente no mercado de trabalho".

"Desejo a todos um excelente 2025, o ano em que, trazendo para o debate soluções políticas corajosas e inadiáveis, podemos iniciar o caminho de uma mudança séria, rigorosa e credível em Portugal", pode ler-se no final da mensagem de Rui Rocha.

