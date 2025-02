"O argumento era tão bom, nem sequer foi precisa preparação prévia", disse o ator, numa conferência de imprensa de lançamento da série em que a Lusa participou. "O diálogo era excelente. Podia ter sido piroso, pretensioso ou tendencioso, mas nesse caso eu não estaria aqui".

"Dia Zero" foi filmada ao longo de sete meses em Nova Iorque, com Robert De Niro a ser fundamental para essa localização. "Já há algum tempo que tinha falado com o meu agente sobre fazer qualquer coisa em Nova Iorque", revelou o ator, que também é produtor executivo da minissérie de seis episódios.

O elenco inclui Angela Bassett, Matthew Modine, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton e Joan Allen.

Criada por Eric Newman ("Griselda", "Narcos: México"), Noah Oppenheim (ex-presidente da NBC News) e Michael Schmidt (jornalista), a minissérie parte de um ciberataque maciço que desliga tudo nos Estados Unidos durante um minuto e provoca o caos e milhares de mortos.

Robert De Niro interpreta o ex-presidente George Mullen, chamado pela atual presidente Evelyn Mitchell (Angela Bassett) a presidir a uma comissão à qual são dados poderes inéditos de investigação. A realizadora Lesli Linka Glatter ("West Wing", "Homeland") descreveu a série como "um 'thriller' de conspiração paranóica".

"A ideia partiu de conversas sobre a nossa relação com a verdade", revelou Eric Newman, na conferência. "É algo global: entrámos numa era de pós-verdade em que as verdades podem ser mutualmente exclusivas".

Um dos antagonistas de Mullen é o autor de um 'podcast', Evan Green (Dan Stevens) que joga com suspeitas e atira acusações sem prova de forma a rentabilizar o ultraje da audiência.

"Green representa a franja que opera em torno de uma história como esta", disse o ator. "Ele é irritante, uma figura divisiva, que prospera com a divisão e a torna a sua moeda".

Mas o argumento não toma posição e nenhum dos intervenientes sai particularmente bem, com um leque variado de decisões duvidosas, salvo a mulher do ex-presidente Sheila Mullen, que mantém a integridade.

"O que esperamos que as pessoas levem disto é que, embora os mecanismos pelos quais determinamos a verdade possam estar quebrados, talvez de forma irreparável, ainda é possível fazer a coisa certa", frisou Newman. "Ainda que seja uma visão desconcertante da humanidade, no final há um certo otimismo e esperança".

O cocriador Noah Oppenheim disse que a equipa começou a trabalhar nesta história há vários anos e que é incrível ver como aquilo que tem acontecido no mundo real espelha o caos que a série retrata.

"Se pensarmos nas ameaças que enfrentamos, seja ciberataques, alterações climáticas ou guerra nuclear, a maior de todas é a incapacidade de concordarmos com um conjunto partilhado de factos", considerou.

Angela Bassett, que interpreta a presidente Mitchell, salientou a importância de "ver esta representação de uma mulher" como a atriz "num lugar de poder na Sala Oval", algo que a entusiasmou a fazer a série, além de ser a segunda vez a trabalhar com De Niro.

Também Connie Britton, que dá corpo a Valerie Whitesell, achou interessante a humanização de situações altamente políticas, que muitas vezes fazem esquecer que, por trás de posições de poder estão seres humanos com relações e personalidades complexas.

"Isto mostra-nos como as nossas escolhas podem ter um impacto em toda a gente", indicou, ao mesmo tempo que os personagens tentam manter o decoro e respeitar os altos cargos.

"Esses atos de equilíbrio são o que fazemos na vida real, mesmo que não estejamos metidos em espionagem de alto risco ou ciberataques", continuou. "Estamos todos a tentar encontrar um equilíbrio entre as nossas responsabilidades e as relações íntimas".

"Dia Zero" chega à Netfilx na quinta-feira, dia 20 de fevereiro.

