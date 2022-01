Na apresentação do quadro macroeconómico que enquadra o programa eleitoral do PSD para as legislativas de 30 de janeiro, Rui Rio alertou que os dados apresentados são para "uma evolução normal da economia portuguesa", acreditando que a pandemia "vai suavizar", tal como a inflação, e que as taxas de juro "se se agravarem será pouco".

"Outra elevada incerteza é a instabilidade política: no caso de votarem no PS, já todos em Portugal percebemos que será quase uma certeza, a não ser que o dr. António Costa consiga 50 ou 60% dos votos", ironizou, numa referência ao pedido de maioria absoluta do secretário-geral do PS.

