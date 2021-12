"Independentemente do que o doutor António Costa possa ter dito, acho que em nome do interesse nacional, em nome do prestígio da democracia, os partidos que não ganham devem estar disponíveis para negociar - não é para dizer de qualquer maneira voto, nada disso - para negociar no sentido de nós conseguirmos a governabilidade para o país", desafiou Rui Rio em entrevista à RTP durante o 39.º Congresso Nacional do PSD,

O PS, segundo Rui Rio, "tem que ser confrontado com isso, não pode andar a fugir e a dizer não sei".

O líder do PSD afirmou que Luís Montenegro "tem toda a razão" em relação à necessidade de António Costa ser claro sobre os cenários pós-eleições legislativas.

"Aceitar o resultado eleitoral significa: 'aquele ganhou e eu estou disponível para negociar com ele a viabilização do seu governo'. Isso deve ser recíproco", defendeu.

Para Rio, se o PSD tem disponibilidade "para servir o país, também tem de haver a disponibilidade no sentido contrário e o PS tem de ter a mesma humildade democrática".

