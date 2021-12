No encerramento do 39.º Congresso Nacional, Rui Rio entrou na sala, depois da proclamação dos resultados, com todos os presentes de pé e a entoar "PSD", ao som do hino "Paz, Pão, Povo e Liberdade", tendo depois sido exibido um vídeo que terminou com o lema que hoje preenche o palco da reunião magna do PSD: "Novos horizontes para Portugal".

"Como tenho vindo a dizer, encaro como muito relevante, senão mesmo como decisivo para o futuro de Portugal, o diálogo entre partidos políticos", disse, no período dos cumprimentos, uma frase que recebeu palmas dos presentes.

Para o presidente do PSD, "a visão clubística, que trata adversários políticos quase como inimigos", não se coaduna com a forma como vê a atividade partidária.

"Existimos todos para servir Portugal, apenas nos distinguimos na forma de o fazer. Pelo que defendo que sempre que o entendimento é possível, ele é, obviamente, preferível à discórdia e à mera tática partidária de curto prazo", defendeu.

