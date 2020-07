No final da votação final global do Orçamento Suplementar, Rui Rio foi questionado sobre a proposta de revisão do regimento da Assembleia da República apresentada pelo PSD, que propõe quatro sessões anuais de perguntas ao primeiro-ministro, alternadas com quatro debates setoriais com ministros, e se existe uma concertação com o PS, que entregou um diploma com um modelo semelhante.

"Não, aquilo que há é uma visão parecida de que a forma como está não é um elemento credibilizador da Assembleia da República, não é credibilizador da função de primeiro-ministro ou da função dos deputados, em que semana sim, semana não está o primeiro-ministro no parlamento e até pode aparecer um deputado a perguntar-lhe quanto custa um quilo de batatas. Isto não é credibilizador", disse.

Rui Rio frisou que "o primeiro-ministro tem de cuidar da governação e da coordenação do Governo e estar permanentemente a ser chamado ao parlamento" prejudica esse trabalho, "sem prejuízo de ter de prestar contas" na Assembleia da República.

"Tudo isto tem de ser com equilíbrio: a mim agora dava-me jeito que passasse a ser todas as quartas ou quintas e tínhamos montado o circo montado todas as quartas ou quintas a desgastar o primeiro-ministro e o PSD a subir. Se trocarmos e daqui a uns anos eu for primeiro-ministro, deixaria de gostar nessa altura", alertou.

Rio defendeu que essa proposta visa "o interesse público e do país" e não o seu nem o do PSD, enquanto partido da oposição.

"Se olhasse só para o meu interesse enquanto líder da oposição propunha uma alteração para debates semanais, eu salvaguardava-me para não ter desgaste, fazia um por mês, e ia pondo os 79 deputados a desgastar o primeiro-ministro", disse.

"Se olhasse ao interesse do PSD como partido da oposição era o que fazia", admitiu.

SMA // JPS

Lusa/fim