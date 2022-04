As reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos conselhos de governadores do Grupo Banco Mundial reúnem banqueiros centrais, ministros de finanças e desenvolvimento, executivos do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil e académicos "para discutir questões de preocupação global, incluindo as perspetivas económicas mundiais, erradicação da pobreza, desenvolvimento económico e eficácia da ajuda", segundo a página do encontro.

De acordo com a agenda, as reuniões anuais incluem seminários, 'briefings' regionais, conferências de imprensa e outros eventos focados na economia global, desenvolvimento internacional e sistema financeiro mundial.

No âmbito das reuniões de primavera, o FMI irá divulgar a atualização das projeções económicas globais, nas quais irá cortar a previsão divulgada para este ano e para 2023, anunciou a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva.

"Para a maioria dos países, o crescimento ainda permanecerá em território positivo", afirmou a diretora-geral da instituição, na sexta-feira, acrescentando que o impacto da guerra irá contribuir para revisão em baixa para 143 economias este ano, representando 86% do PIB mundial.

Em janeiro, o FMI cortou a previsão de crescimento da economia mundial para este ano em 0,5 pontos percentuais (p.p.) para 4,4%.

