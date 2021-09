De acordo com fonte da Presidência da República, estão ausentes o antigo chefe de Estado António Ramalho Eanes, o neurocientista António Damásio e o presidente do PS, Carlos César -- além do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que se encontra internado no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, desde 27 de agosto.

Esta reunião do órgão político de consulta presidencial realiza-se no Palácio da Cidadela, em Cascais, no distrito de Lisboa, e tem na agenda "a problemática das migrações, num momento em que a matéria voltou à ordem do dia, na sequência da situação no Afeganistão", segundo nota divulgada pela Presidência da República.

Esta é terceira reunião do Conselho de Estado do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, iniciado em 09 de março deste ano.

IEL // ACL

Lusa/Fim