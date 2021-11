Em declarações à Lusa, o líder do Chega antecipou o Congresso do partido, que se reúne entre sexta-feira e domingo em Viseu, afirmando esperar que seja uma reunião "pacificadora", capaz de "mobilizar e unir o partido para as legislativas".

"Nessa perspetiva, espero que seja o Congresso de maior união de todos os que já tivemos -- este já vai ser o quarto congresso do partido -- e espero que seja a mobilização de forças definitiva para as legislativas", frisou.

Convocado depois de o Tribunal Constitucional ter considerado que as alterações estatutárias introduzidas no Congresso de Évora, em setembro de 2020, foram ilegais, a reunião magna deste fim de semana irá ratificar as alterações em questão, mas também introduzir novas mudanças "relativas aos órgãos, à organização do partido e a algumas questões de natureza mais técnica".

O líder do Chega salientou ainda que irá apresentar listas próprias para a Direção, Jurisdição e Mesa do partido, apesar de serem pontuais, mostrando-se também confiante que a mudança de nomes não crie tensões internas no partido.

Além das propostas de André Ventura, deram também entrada, até ao momento, duas moções de alterações estatutárias, segundo consta no site do partido.

O Congresso arranca hoje às 20:00 na Expocenter de Viseu, com o encerramento dos trabalhos previsto para domingo às 17:00.

TA // JPS

Lusa/Fim