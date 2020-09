Abdul Razack, delegado do INAS na província de Sofala, cuja capital é Beira, disse à Lusa que a instituição distribuiu as listas dos 32 mil beneficiários do subsídio pelos 26 bairros do distrito da Beira, para permitir a celeridade e segurança do processo.

Razack avançou que a distribuição de listas também vai ajudar a impedir que pessoas não elegíveis aos subsídios recebam indevidamente a ajuda.